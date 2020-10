Milan-sjefen kan starte med Hauge: – Fysisk er han i bedre form enn oss

sport

Hauge ble et naturlig tema da Pioli møtte pressen lørdag. Selv om bodøværingen kun har vært en del av Milan-stallen i et par dager, kan debuten komme kjapt.

– Han kan komme til å få spille, kanskje også fra start. Det til tross for at vi bare møtte ham i går, sa Pioli, ifølge Gazzetta dello Sport.

Milan-treneren la vekt på at Hauge har en fordel av å være i kampform.

– Fysisk er han trolig i bedre form enn oss. Han kommer fra en liga der han har spilt mange kamper. Det kan være han spiller i morgen, og han blir definitivt med i troppen.

Pioli sa videre dette på TV 2s spørsmål om hva Hauge kan tilby ham og Milano-laget:

– Han er en ung spiller med stor kvalitet, god én-mot-én og kan spille i mange posisjoner. Det gir oss mange alternativer. Men han kommer til en helt annerledes liga og mentalitet, og det kommer til å ta tid for ham å tilpasse seg.

Hauge ble torsdag klar for Milan på en femårskontrakt. Overgangen fra Bodø/Glimt skjedde en uke etter at han både scoret og hadde målgivende pasning for nordlandslaget mot nettopp Milan på San Siro i kvalifiseringen til europaligaen.

Milan har vunnet sine to første kamper i den nye Serie A-sesongen. Søndag blir laget kjempefavoritt mot nyopprykkede Spezia.

