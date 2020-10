Søderlund scoret da Häcken reiste seg

sport

Med seieren klatret Göteborg-klubben til annenplass på tabellen og slo tilbake etter 0-3-smellen mot serieleder Malmö i forrige serierunde.

Mange har pekt på at gulltoget trolig gikk for Häcken med det sistnevnte nederlaget, men med seks poeng opp foran de åtte siste kampene, er det fortsatt mye å spille for.

Lørdag brukte Søderlund og lagkameratene kun fire minutter på å ta ledelsen på eget gress. Johan Hammar satte inn ledermålet, og kun 12 minutter deretter doblet Patrik Wålemark til 2-0.

36 minutter var spilt da Søderlund møtte et godt innlegg foran mål og stanget ballen inn i nærmeste hjørne til 3-0. Scoringen var rogalendingens sjuende i serien denne sesongen.

Häcken har to poengs forsprang til tredjeplasserte Norrköping i Allsvenskan.

(©NTB)