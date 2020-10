Bråstopp for Leicester i fæl hjemmekamp

sport

Med tre seirer og full pott hadde Leicester aldri fått en bedre seriestart enn i år. Forrige helg imponerte Premier League-mesteren fra 2016 voldsomt med 5-2 borte mot City. De aller fleste holdt derfor Brendan Rodgers' menn som klare favoritter mot West Ham.

Men spillet på banen sto ikke i stil med spådommene. Gjestene fra London var mange hakk bedre enn Leicester. Michail Antonio, Pablo Fornals og Jarrod Bowen scoret hvert sitt mål, og med litt mer flyt kunne West Ham ha reist hjem med større seierssifre.

Antonio ga bortelaget ledelsen etter et snaut kvarter. På bakre stolpe brukte han pannen til å styre inn et innlegg fra Aaron Cresswell. Det var engelskmannens tiende scoring siden fotballen begynte å rulle igjen i juni etter koronapausen.

Leicester hadde lite å komme med i søndagens oppgjør. Det var derfor ikke ufortjent da Pablo Fornals doblet West Ham-ledelsen i det 34. minutt. Han kunne uforstyrret løpe alene mot Kasper Schmeichel i Leicester-buret og plassere ballen i nettet.

Etter pause fortsatte West Ham å være det beste laget. Like før timen spilt fikk Fornals to kjempesjanser på få minutter til å gjøre 3-0, mens Declan Rice skjøt i tverrliggeren med litt over et kvarter igjen.

Sju minutter før slutt la Jarrod Bowen på til 3-0. Han scoret på en flott pasning fra Fornals. På overtid satte Harvey Barnes inn det Leicester trodde var en redusering, men målet ble annullert etter at videodommerne fant en ørliten offside på Jamie Vardy.

West Ham står nå med to strake seiere etter å ha tapt sine to første. Leicester står med ni poeng etter fire kamper.

I en annen kamp vant Southampton 2-0 hjemme mot West Bromwich. Moussa Djenepo og Oriol Romeu ble oppgjørets målscorere.

