Napoli møtte ikke opp til Ronaldo-møte – absurde scener og viruskaos

Juventus-spillerne, dommertrioen og noen få tilskuere var klare på arenaen i Torino da kampen skulle vært igangsatt 20.45, men Napoli-spillerne var ikke å se. De satt ifølge rapportene fortsatt hjemme i virusisolasjon.

Det har hersket full forvirring rundt den imøtesette Serie A-oppgjøret de siste dagene. To Napoli-spillere, Piotr Zielinski og Eljif Elmas, har testet positivt på koronaviruset. Den siste positive prøven forelå så sent som lørdag.

Smittesituasjonen skal ifølge flere italienske medier, blant dem storavisen Gazzetta dello Sport, ha ført til at lokale helsemyndigheter av smittevernhensyn nektet Napolis spillere og ledere å reise til Torino for å spille Juventus-kampen.

Nyhetsbyrået ANSA meldte på sin side søndag at noe reiseforbud ikke forelå. Napoli skal kun ha blitt bedt om å sette berørte spillere og trener Gennaro Gattuso i isolasjon.

For farlig

Noen timer før kampstart uttalte så Napolis klubbpresident Aurelio De Laurentiis at det var «for farlig» å reise til Torino. Samtidig ba han ifølge nyhetsbyrået AFP at Juventus-kampen måtte utsettes.

Det ønsket er det langt fra sikkert at blir innvilget.

Serie A opplyste allerede lørdag at kampen skulle spilles etter planen. Det betyr at Napoli står i stor fare for å bli dømt til tap 0-3.

Det europeiske fotballforbundets regler slår fast at så lenge en klubb har 13 friske spillere tilgjengelig, er den forpliktet til å gjennomføre en oppsatt kamp. Dersom klubben ikke stiller, gis seieren til motstanderlaget.

Serie A har innført den samme regelen.

Viruskaos

Juventus gjorde det tidlig klart at klubben ikke ville vike og aktet å møte opp til kampen. Det gjorde også storklubbens spillere. Dommerne gjorde også sine forberedelser som vanlig.

Napoli-spillerne var imidlertid ikke der. I stedet tilbakeviste klubben i sosiale medier at trener Gattuso skal ha testet positivt på koronaviruset.

Alt tyder på at de uvanlige scenene som utspilte seg i Torino får etterspill. Neste stopp blir disiplinærkomiteen i italiensk fotball. Den skal kommende uke ta stilling til hva som skjer videre.

Italias idrettsminister Vincenzo Spadafora har på sin side varslet at han vi ta opp saken med Det italienske fotballforbundet mandag. Han kaller situasjonen kompleks.

Napoli med kjempestart

Napoli har vunnet sine to første seriekamper og står med pene 8-0 i målscore i den nye sesongen, mens Juventus har én seier og én uavgjort.

Napoli-spillerne har vært gjennom et omfattende testregime etter seriemøtet med Genoa sist helg. I Genoa-leiren har mer enn 20 personer fått påvist virussmitte den siste tiden.

Juventus har på sin side opplyst at to personer i klubben skal være smittet av covid-19, men det skal ikke dreie seg om spillere.

Også i Atalanta er det påvist virussmitte den siste tiden.

Lørdagens Serie A-kamp mellom Genoa og Torino var utsatt som følge av koronasituasjonen i førstnevnte klubb.

