Real Madrid på cruisekontroll mot Levante – Ødegaard inn på tampen

sport

Etter poengdelingen mot Real Sociedad i serieåpningen, har Martin Ødegaard og lagkameratene nå vunnet sine siste tre kamper. Dermed topper de tabellen med 10 poeng etter fire serieomganger.

Ødegaard fikk tre minutter som innbytter helt på tampen søndag. Nordmannen fikk tillit av Real Madrid-sjef Zinédine Zidane i sesongens to første oppgjør, men har siden blitt henvist til benken.

Kampen var et drøyt kvarter gammel da Vinicius Junior ga bortelaget ledelsen. Unggutten lurte upresset på bakerste stolpe, og fikk dermed tid og rom til å prikke ballen i lengste hjørne.

«Los Blancos» hadde stålkontroll på det meste som skjedde på gressmatten i Valencia, men klarte ikke å doble ledelsen før pause. Like etter hvilen ropte midtbanegeneral Luka Modric på straffe, men VAR var ikke enig med kroaten.

Så startet en nesten ubegripelig rekke med sjansesløseri fra Zidanes elever. Først ut var stjernespiss Karim Benzema som var milimetre unna å øke til 2-0, men kun traff stolpen. Vinicius fikk så to gigantsjanser på like mange minutter, men ble for het i avslutningsøyeblikkene.

VAR meldte seg til tjeneste igjen da Sergio Ramos nikket ballen i mål med tjue minutter igjen. Dommeren hadde først annullert målet, og etter en omfattende VAR-sjekk ble avgjørelsen stående. Dermed levde spenningen videre.

Levante yppet seg ved noen anledninger, men Madrid-laget sto løpet ut. Benzema feide all tvil til side da han doblet ledelsen på overtid.

(©NTB)