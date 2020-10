Boasson Hagen i dialog med stjernelag

sport

Skulle overgangen bli en realitet returnerer en av Norges fremste sykkelstjerner til laget han hadde som arbeidsgiver i fem år fra 2010 til 2014. Den gang het laget Team Sky.

Boasson Hagen, som er kontraktsløs etter inneværende sesong, hadde under Tour de France samtaler med Ineos-toppsjef Dave Brailsford. Det bekrefter lagets sportsdirektør Gabriel Rasch overfor TV 2.

– Det har vært dialog. Edvald og Dave Brailsford snakket direkte med hverandre under Tour de France, sier Rasch til kanalen.

Boasson Hagen skal stå høyt i kurs hos den mektige sykkelsjefen.

Selv sier den norske sykkelprofilen følgende om Ineos-interessen:

– Jeg kjenner dette laget veldig godt – og har et godt forhold til både ryttere og støtteapparat – så det hadde vært gøy om det ble en retur dit. Jeg hadde en god tid der, og selv om enkelte mener at jeg stagnerte, så er jeg ikke enig. Jeg utviklet meg på mange områder. Men det er langt fra dialog til at det blir noe av.

Rudsbygd-guttens nåværende arbeidsgiver NTT fristilte nylig alle sine ryttere som følge av at det ikke har på plass en sponsor foran neste sesong.

Samtidig skal Team Ineos også ha fulltegnet sin 2021-stall. Spørsmålet er derfor om det finnes midler til å hente Boasson Hagen.

(©NTB)