Fifa skal avgjøre om overgangen til Svendsen går i orden

Da det så ut som Svendsens overgang til Brann gikk i vasken på overgangsvinduets siste dag, viser det seg at det fortsatt er håp i hengende snøre.

Klubbene og spilleren var enige om en overgang, og det eneste som manglet var å få meldt inn overgangen i tide ved midnatt mandag.

Tirsdag morgen var Svendsen fortsatt OB-spiller, og dermed kunne det se ut som papirene ikke ble levert inn i tide, skrev Bergensavisen.

Tirsdag ettermiddag skriver imidlertid både Bergensavisen og Bergens Tidende at ting ikke er avklart likevel.

– Vi opplever at vi har vært innenfor fristen, eller tett opp mot fristen. Nå venter vi på en endelig avklaring fra Fifa, sier Branns sportssjef, Rune Soltvedt til Bergens Tidende.

Brann er nå i dialog med Norges Fotballforbund (NFF), som igjen er i dialog med Det internasjonale fotballforbundet (Fifa). En avgjørelse vil trolig komme i løpet av tirsdag eller onsdag.

Bergensavisen skriver at det skal ha stått om sekunder – ikke minutter – på fristen til midnatt.

– Det stemmer at dette er en sak som er til vurdering hos Fifa. Dette er en internasjonal overgang, så det betyr at både de nasjonale forbundene og Fifa må godkjenne overgangen. Dette var en overgang der det var tett opp mot tidsfristen. Slik vi ser det, ble de nødvendige tingene gjort i tide, og vi har derfor anmodet Fifa om at de skal gi aksept for denne overgangen. Nå er det opp til Fifa, sier overgangsansvarlig Norges Fotballforbund, Kristian Skjennum.

