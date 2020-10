RBK-kvinnene avanserte i cupen, Vålerenga trengte ekstraomganger og LSK trengte straffespark

sport

Tidligere Tyskland-proff Kristine Minde ble matchvinner for Rosenborg med 20 minutter igjen av kampen mot Kolbotn. Elin Sørum slo corneren som Minde raget høyest på fra kloss hold. Det var fullt fortjent at RBK vant. Etter en jevnspilt 1. omgang tok de over helt etter pause.

Rosenborg er plassert som nummer to i Toppserien etter åtte seirer og seks uavgjort. I sin første cupkamp under navnet Rosenborg avanserte de til 2. runde.

I kvartfinalen blir det bortekamp mot LSK kvinner. De regjerende cupmesterne møtte Lyn i åttedelsfinalen, og der endte 1-1 både etter full tid og ekstraomganger. Nora Eide Lie (LSK) og Anna Nerland Aahjem (Lyn) scoret etter ordinær tid. Lyns Joanna Bækkelund var uheldig og bommet på det ene straffesparket i straffesparkkonkurransen. Dermed gikk favoritten videre.

Vålerenga måtte ha ekstraomganger for å slå Klepp 3-1 på bortebane. Det sto 1-1 etter full tid, men i ekstratiden scoret Klepps Emma Braut Brunes selvmål og Sigrid Heien Hansen slik at Vålerenga tok seg videre til kvartfinalene.

Røa er også kvartfinaleklar etter 4-0 hjemme over Fart. To sene mål av Maren Hauge og Melissa Bjånesøy gjorde at Stabæk avanserte etter 2-1-seier borte mot Fløya.

Avaldsnes tok seg enkelt videre etter 5-0 borte mot Amazon Grimstad. Arna-Bjørnar slo 1.-divisjons klubben KIL/Hemne 2-0.

Koronapandemien gjorde at Norges Fotballforbund først 10. september tok beslutningen om at NM for kvinner kunne gjennomføres i en redusert utgave.

Slik endte trekningen av kvartfinalene onsdag kveld:

Sandviken – Røa

Stabæk – Vålerenga

LSK Kvinner – Rosenborg

Avaldsnes – Arna-Bjørnar

Cupen for menn er avlyst.

(©NTB)