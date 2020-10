Norges sluttspilltørke fortsetter, Serbia vant fortjent 2-1 på Ullevaal

sport

Vinnermålet kom først i ekstraomgangene, men ingen kan hevde at det ikke var fortjent. Lazio-stjernen Sergej Milinkovic-Savic scoret begge målene, det siste på lekkert vis i det 102. minutt. Serbia møter Skottland i november i kamp om en EM-plass.

Norge har for 10. gang på rad lidd forlis i en EM- eller VM-kvalifisering, og sluttspilltørken som har vart siden 2000 vil vare enda noen år.

– Det er veldig bittert, naturligvis. Vi møter nok det beste laget i omspillet, og så når vi ikke opp til vår vanlige standard. Vi spilte ikke slik vi skulle. Vi ble stillestående i angrep og lå helt feil i forsvar, sa Lars Lagerbäck da han omsider kom til pressekonferanse litt over midnatt.

– Det kreves mental styrke for å håndtere slike kamper. I dag møtte vi et lag som var bedre enn oss.

Dårlige serbiske avslutninger og flere flotte redninger av Rune Almenning Jarstein holdt Norge inne i kampen lenge, men i det 82. minutt ga Milinkovic-Savic gjestene ledelsen sekunder etter at han ble byttet inn.

Kristoffer Ajer opphevet offside på et frispark fra Dusan Tadic og tapte deretter duellen med Serbia-spiss Aleksandar Mitrovic ved lengste stolpe. Mitrovic hadde misset flere store sjanser. Nå sendte han ballen inn foran mål, der Milinkovic-Savic fikk en enkel oppgave med å score.

Skapte håp

Det sjuende tapet på like mange omspillkamper var bare noen minutter unna da Mathias Normann i det 88. minutt tok ansvar. Han fikk ballen fra Martin Ødegaard og forserte på skrå før han på tvers av løpsretningen sendte et ustoppelig diagonalskudd i hjørnet.

Dermed fikk Norge ekstraomganger. Der yppet laget seg innledningsvis, men Serbia var best. Darko Lazovic hadde et stolpeskudd før Milinkovic-Savic scoret med en lekker vipp etter en opprulling. Pasningen kom fra Dusan Tadic, som herjet med Norge hele kvelden.

Lagerbäck sa at det var laget som sviktet. Han ville ikke kritisere enkeltspillere og sa at bare Rune Almenning Jarstein og Mathias Normann utmerket seg.

– Om jeg skal være etterpåklok, burde jeg nok ha brukt Mathias fra start.

Trollmann

Serbia kom på banen med 10 spillere fra topp-5-ligaer pluss Ajax-trollmannen Tadic. Som i forrige hjemmekamp var det motstanderen som var påskrudd fra start og som skapte muligheter.

Allerede etter fem minutter kom den første store, da Darko Lazovic fikk avslutte øye til øye med Jarstein. Sander Berge kastet seg mellom, og via foten hans gikk skuddet over.

Norge slet med å få til noe spill mot et serbisk lag som fra sin 3-4-2-1-formasjon falt raskt ned og forsvarte seg i 5-4-1 når hjemmelaget hadde ballen. Første mulighet kom på et langt Jarstein-spark som ble stusset av Sørloth. Haaland kranglet seg gjennom, men brukte for mye muskler og ble avblåst.

Med offensive kanter og Tadic i dirigentrollen kom Serbia stadig på farlige besøk i Norges felt, og Stefan Johansens klubbkamerat Mitrovic kom til fire-fem avslutninger i situasjoner der han oftest scorer.

Den største sjansen var i det 35. minutt, da han satte foten på Filip Djuricics innlegg på 5-meterstreken, men skjøt over mål. Jarstein leverte en kjemperedning på Mitrovics beste avslutning i det 19. minutt, men da var serberen avblåst for å ha dyttet Tore Reginiussen.

Reddet på strek

Etter en halv time viste Uefas statistikk 7-0 til Serbia i avslutninger, men da var det omsider Norges tur til å være med på moroa. I det 32. minutt satte Erling Braut Haaland hodet på Ødegaards hjørnespark og nikket mot hjørnet, men Nemanja Maksimovic reddet på streken.

Sekunder før pause endte et norsk angrep i veldig mange trekk med at keeper Predrag Rajkovic kastet seg og reddet Alexander Sørloths nikk på innlegg fra Haaland, men Norge var heldig som hadde 0-0 til pause.

Serbia beholdt grepet i 2. omgang, og i det 55. minutt ble Jarstein norsk redningsmann da Djuricic fikk vende og skyte inne i målgården. Keeperen gjorde seg stor og kom i veien.

Norge hadde mer spill etter pause og var ikke helt uten sjanser. Joshua King, som kom inn og spilte venstre kant, holdt på å overrumple keeper med en avslutning som endret retning i et serbisk kne.

King avsluttet kampen som kaptein etter at Omar Elabdellaoui ble tatt ut ved ett av flere offensive bytter, men han kastet kapteinsbindet i sinne og frustrasjon på vei ut av banen, mens serberne feiret bak ham.

