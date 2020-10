Solberg junior kjørte raskere enn verdensmesteren

sport

På den første prøven var nordmannen med svensk rallylisens bare 16,8 sekunder langsommere enn beste bil i den største klassen. Solberg kjører en WRC3-bil med betydelig mindre hestekrefter.

Han var raskere enn VM-førere som regjerende VM-vinner Ott Tänak og Thierry Neuville. Solberg distanserte Tänak med 11,1 sekunder. Fartsprøven med tilnavnet «Tempio Pausania» blir regnet for å være den teknisk tøffeste i hele årets VM-sesong.

– Jeg følte ikke at det gikk spesielt fort på første fartsprøve, men jeg fant raskt flyten og greide å holde den oppe hele veien. Men jeg er fullt klar over at det var en helt spesiell prøve og at det ikke vil fortsette på den veien rallyet ut, sier Oliver Solberg i en pressemelding.

Tapte tid etter snurring

På den neste prøven gikk det litt langsommere, men han beholdt likevel ledelsen i sin WRC3-klasse etter dagens seks fartsprøver. En liten snurring på den tredje prøven ødela en enda bedre åpningsdag. Han tapte rundt 20 sekunder på uhellet.

– Snurringen på SS3 var frustrerende. Men det er så vriene veier og det å komme seg helskinnet igjennom og være raskest så langt til tross for tidstapet er stort, tvitret Solberg.

Unggutten tok sin første VM-rundeseier i Rally Estland forrige måned. Også den kom på nivå tre.

Pappa Solberg tilbake bak rattet

Søndag skal hans far, Petter Solberg, etter planen kjøre den siste fartsprøven i årets Rally Sardinia. Det blir første gang på over åtte år at verdensmesteren fra 2003 stiller i toppklassen i et VM-løp i rally. Så skal det sies at han gjør det som et show for mesterskapets dekksponsor.

Både Ole Christian Veiby og Mads Østberg hadde problemer i WRC2-klassen på åpningsdagen. Veiby falt fra ledelse til tredjeplassen på den tredje prøven og er nummer fire etter første dag. Eivind Brynhildsen tok seg forbi sin landsmann og ligger på tredjeplass i den nest øverste klassen. Østberg er nummer fem.

Dani Sordo fra Spania leder eliteklassen foran finske Teemu Suninen. Han har et forsprang på 17,4 sekunder før lørdagens kjøring.

(©NTB)