Eksperter mener NFF bør ringe Solbakken – ikke tema, sier NFF

– Han må kontaktes asap (så fort som mulig), sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen til VG.

Men det kommer ikke NFF til å gjøre, i hvert fall ikke nå.

– Har ingen kommentar til disse spørsmålene ut over uttalelser vi ga fredag. Vi har nå fullt fokus på de viktige kampene søndag (Romania) og onsdag (Nord-Irland) og senere i november. Noe annet er ikke tema, skriver NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en SMS til NTB.

Åpnet for exit

Etter at drømmen om EM-sluttspill brast da Norge tapte 1-2 for Serbia på Ullevaal torsdag, åpnet Lagerbäck for å tre til side. NFF var raskt ute med å slå fast at det ikke er en ønsket utgang på det som akkurat nå minner om en krise for det norske landslaget.

Lørdag kom så sjokkbeskjeden om at Ståle Solbakken har fått sparken som manager for FC København etter en svak sesongåpning.

Dermed var spekulasjonene fort i gang om Solbakkens eventuelle kobling til det norske landslaget til tross for at svenske Lagerbäck tilsynelatende sitter trygt.

Førstevalg

Solbakken ble ansatt som norsk landslagssjef i 2012, men trakk seg for å bli trener for Köln. Også i 2017, da Lagerbäck endte opp med å bli ansatt, var Ståle Solbakken NFFs førstevalg.

– Dette legger et ytterligere press på Lagerbäck. Hvis han gjør det dårlig i de neste kampene, vil Solbakken være en soleklar kandidat til å overta jobben. Jeg tipper de ringer ham ganske fort for å sondere mulighetene, mener NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg, som likevel mener at Lagerbäck bør fortsette som norsk landslagssjef i tiden framover.

Naturlig med samtale

Ekspertkollega Carl-Erik Torp er enig med Skjønsberg i vurderingen av Solbakken.

– Han er en mann det er snakket om lenge, som forbundet og veldig mange i Norge ønsker seg. Da er det naturlig å gå i en samtale med ham for å høre hva han tenker, og jeg forventer det også, sier fotballeksperten.

Landslagssjef Lars Lagerbäck skal klokken 13.30 ha pressekonferanse i forbindelse med nasjonsligakampen mot Romania på Ullevaal søndag.

