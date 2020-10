Solbakken fikk sparken i FC København

sport

Klubben skriver på sin hjemmeside at Solbakken får sparken fordi klubben den siste tiden ikke har levert resultater «på tilfredsstillende nivå».

– Ståle er uten sammenligning den mest suksessrike manager i FCKs historie, og alle i klubben skylder ham en stor takk for den innsats han har lagt ned. Vi må dog konstatere at resultatene i 2020 ikke har vært tilfredsstillende, og det tar vi nå konsekvensen av, sier styreleder Bo Rygaard i en pressemelding.

Etter fire kamper i superligaen ligger hovedstadslaget på 9. plass etter å ha tapt to av kampene. I forrige sesong endte FCK på 2.-plass i serien.

– Enhver epoke har sin avslutning, og vi føler at tiden er inne for at nye krefter bygger videre på det sterke fundamentet Ståle og hans team har skapt. Det har vært en vanskelig beslutning, både faglig og følelsesmessig, men vi har tenkt oss grundig om, skriver Rygaard.

Taus

Ståle Solbakken har ikke ønsket å uttale seg om klubbens beslutning, verken til klubbens nettsted eller i noen annen form.

– Det er det Ståle og jeg har avtalt. Det er det han ønsker, og det synes jeg er helt «fair», sier Rygaard på en pressekonferanse på FCKs stadionanlegg Parken.

– Jeg har fått spørsmål om det er noen konflikter, og det kan jeg avvise 100 prosent. Noen ganger kan det være uenigheter, men det er ingen konflikter. Noen ganger har Ståle ikke fått de økonomiske forutsetningene han har ønsket, men han har likevel fått vide rammer, og det har han vært takknemlig for, fortsetter Rygaard.

Han stilte til pressekonferanse sammen med den mangeårige FCK-profilen William Kvist, som tar over som midlertidig sportslig leder. Hjalte Bo Nørregaard er utpekt som midlertidig trener.

Norge-aktuell?

FCKs beslutning kommer samtidig som Solbakken hyppig nevnes som en mulig etterfølger etter Lars Lagerbäck som norsk landslagssjef.

Solbakken var klar for NFF-jobben fra 2012, men ble løst fra den avtalen da han fikk tilbud om hovedtrenerjobben i den tyske storklubben Köln. Det gjorde at Egil «Drillo» Olsen fortsatte i jobben.

I 2017 var Solbakken på nytt førstevalget for NFF, men han valgte å takke nei i en prosess som endte med at Lars Lagerbäck ble ansatt.

Lagerbäck måtte svare på spørsmål om sin stilling etter torsdagens nederlag mot Serbia i EM-omspillet, der Norge ble utspilt. Forbundet har valgt å frede svensken, men det knyttes stor spenning til resultatene i nasjonsligakampene mot Romania og Nord-Irland de kommende dagene.

Blant andre Drillo har lansert Solbakken som arvtaker den dagen Lagerbäck er ferdig som landslagssjef.

To suksessperioder

Solbakken kom til FC København som trener første gang i 2006 og trente klubben i nesten seks år før han gikk videre til Köln. Solbakken hadde tidligere spilt for den danske klubben i en snau sesong. Han avsluttet karrieren i den danske klubben etter å ha fått hjertestans på trening.

Solbakken fikk sparken i Köln på tampen av en tøff 2011/12-sesong. Senere var han manager i Wolverhampton uten suksess, før han vendte tilbake til København i 2013.

Der har det blitt tre seriegull, tre cupgull og gruppespill i mesterligaen i den seneste perioden. Resultatene i høst har imidlertid ikke vært gode nok.

Også Solbakken-assistent Bård Wiggen er ferdig i klubben.