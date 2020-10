Lagerbäck gjør fire bytter, Romanias landslagssjef sju

sport

Landslagssjef Lars Lagerbäck gjør fire justeringer på laget etter 1-2-tapet for Serbia torsdag. Nederlaget knuste Norges drøm om EM-spill og første mesterskapsdeltakelse siden 2000.

I forsvaret går Stefan Strandberg inn for Tore Reginiussen, mens Birger Meling tar plassen til Haitam Aleesami på venstrebacken. På midtbanen får Moi Elyounoussi sjansen framfor Stefan Johansen. I tillegg kommer Mathias Normann inn for Markus Henriksen, slik han gjorde ved pause torsdag.

Normann scoret 1-1-målet som ga Norge ekstraomganger mot Serbia. Lagerbäck trakk fram Russland-proffen som en av lagets beste spillere i en ellers nitrist kamp sett med norske øyne.

På topp gir Lagerbäck fornyet tillit til Alexander Sørloth som Erling Braut Haalands spissmakker.

Omar Elabdellaoui leder laget ut på Ullevaal som kaptein. Han pleier å avslutte kampene som kaptein ettersom Stefan Johansen er blitt byttet ut i sine 13 siste landskamper fra start. Verken Johansen, Reginiussen eller Aleesami er blant reservene søndag.

Ny angrepstrio

Romania kommer som Norge rett fra en enorm skuffelse med forlis i EM-omspillet. 1-2-tapet for Island betyr at Romania ikke får være med i et sluttspill der Bucuresti er en av 12 vertsbyer.

Gjestenes landslagssjef Mirel Radoi gjør sju bytter i laget som startet mot Island, men fire om vi ser bort fra de tre byttene han gjorde ved pause i Reykjavik, da han tok av hele angrepstrioen. De tre som kom inn da starter på Ullevaal.

Rumenske medier har spekulert i at han også ville endre fra 4-3-3-formasjon til 4-2-3-1, men laget er iallfall satt opp i 4-3-3. I forsvarsfireren kommer Andrei Burca og Nicusor Bancu inn, mens indreløperne Alexandru Cicaldau og Razvan Marin også er nye.

Claudiu Keserü, som ødela for Norge ved å score begge målene da Romania hentet opp 0-2 og greide 2-2 i EM-kvalifiseringskampen på Ullevaal i juni i fjor, starter på benken.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Omar Elabdellaoui (kaptein), 6 Stefan Strandberg, 3 Kristoffer Ajer, 2 Birger Meling – 10 Martin Ødegaard, 21 Mathias Normann, 15 Sander Berge, 11 Mohamed Elyounoussi – 9 Alexander Sørloth, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sondre Rossbach – 4 Leo Østigård, 5 Sigurd Rosted, 7 Joshua King, 8 Patrick Berg, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 18 Fredrik Midtsjø, 19 Markus Henriksen, 20 Jens Petter Hauge, 22 Morten Thorsby.

Romania (4-2-3-1):

12 Ciprian Tatarusanu (kaptein) – 6 Cristian Manea, 15 Andrei Burca, 3 Alin Tosca, 11 Nicusor Bancu – 8 Alexandru Cicaldau, 2 Alexandru Cretu, 18 Razvan Marin – 14 Ianis Hagi, 9 George Puscas, 19 Gabriel Iancu.

Reserver: 1 Florin Nita, 16 David Lazar – 4 Sergiu Hanca, 5 Mihai Balasa, 7 Denis Alibec, 10 Alexandru Maxim, 13 Claudiu Keserü, 17 Ciprian Deac, 20 Ionut Mitrita, 21 Dragos Grigore, 22 Mario Camora, 23 Nicolae Stanciu.

Dommer: Ivan Kruzliak, Slovakia.

