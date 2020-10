West Hams King-jakt endte med nei

sport

King har kontrakt ut denne sesongen i klubben som rykket ned til mesterskapsserien i sommer.

Både Sky Sport og Bournemouth Echo skriver søndag at Premier League-klubben West Ham har lagt et bud på cirka 155 millioner kroner for nordmannen. Dette var ikke nok til å føre til et klubbskifte, og Bournemouth skal se for seg å få vesentlig mer for King.

Nettstedene melder at Kings agent har vært i samtaler med West Ham i det siste.

Torino prøvde også hente spissen for en uke siden ifølge Bournemouth Echo, men deres tilbud skal ha ligger lavere enn West Hams

Overgangsvinduet i England lukker definitivt klokka 18.00 norsk tid fredag.

King var søndag reserve fra start i Norges Uefa-nasjonsligakamp mot Romania.

