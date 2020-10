Ellevill målfest da Tyskland berget uavgjort

sport

Selv om tyskerne avga poeng, rykket de opp i ryggen på gruppeleder Spania, som måtte se seg slått 1-0 av Ukraina. Bare ett poeng skiller mellom Spania, Tyskland og Ukraina før avslutningskampene i november.

Etter 3-3 mot Tyrkia sist onsdag har Tyskland sluppet inn seks mål på to hjemmekamper i Köln den siste uken. Presset på landslagssjef Joachim Löw vil ikke bli mindre etter tirsdagens kamp. Helgens borteseier i Kiev endrer ikke det.

– Vi har fått trene på å spille med ulike formasjoner, og det blir viktig framover, sa Löw etter kampen.

– Det er ingen stor dag for keeperne når det ender 3-3, men vi hevet oss i løpet av kampen. Vi har fortsatt sjansen til gruppeseier, og det er positivt, sa Manuel Neuer.

Sveits hadde tatt bare ett poeng på sine tre første nasjonsligakamper, men gikk offensivt til verks. Før det var spilt fem minutter fikk Xherdan Shaqiri avslutte helt alene med Manuel Neuer, men keeperen avverget til corner med kneet. Det utsatte bare den sveitsiske jubelen. Hjørnesparket endte med at Mario Gavranovic nikket i mål etter at en dårlig tysk klarering ble sendt inn igjen foran mål.

Toni Kroos, som spilte sin 100. landskamp for Tyskland, duket for 0-2-målet med en stygg feilpasning. Sveitserne kontret hurtig i det 26. minutt, og Remo Freuler doblet ledelsen med en frekk vipp på pasning fra Haris Seferovic.

Slo tilbake

Tyskerne slo tilbake da Kai Havertz vant ballen fra Fabian Schär rett utenfor gjestenes 16-meter, og hans Chelsea-lagkompis Timo Werner reduserte. Men Sveits ledet ved pause, og det var ikke ufortjent.

I det 55. minutt var hjemmelaget à jour. Havertz, som noen minutter tidligere hadde et stolpetreff, utnyttet en ny forsvarsfeil av Schär. Han forserte og skjøt i hjørnet.

Gleden varte ikke lenge, for to minutter senere ordnet Gavranovic ny gjesteledelse. Først spilte han Seferovic gjennom, men Neuer reddet. Tyskerne greide ikke å klarere, og etter en ny mislykket Seferovic-avslutning knallet Gavranovic returen i mål.

Nå kom målene tett, og Serge Gnabry utlignet med et hælspark i det 60. minutt. Werner sto for forarbeidet da han plukket opp ballen og kjempet seg forbi Schär. Innlegget fra dødlinja så ikke ut til å være spesielt farlig, men med en superfrekk hælflikk sendte Gnabry den i mål ved lengste stolpe.

Dårlig dag

Da trodde nok mange at det skulle bikke tyskernes vei, men flere mål ble det ikke. For Schär tok en tung kveld slutt da han på overtid pådro seg sitt andre gule kort og ble utvist.

I Kiev dominerte Spania kampen i 75 minutter, men greide ikke å overliste en storspillende Georgij Bustsjan i hjemmemålet. Så førte slett forsvarsspill til at hjemmelaget avgjorde. Andrej Jarmolenko spilte fram innbytter Viktor Tsygankov, som fikk masse rom å løpe i. Keeper David de Gea var på halvdistanse, og Tsygankov scoret enkelt.

– De forsvarte seg dypt og såret oss med kontringer. Vi håpet å ta et steg mot sluttspillet, men vi lyktes ikke, sa Dani Ceballos.

Ukraina hadde mistet flere spillere fra troppen på grunn av koronasmitte og tapte 1-7 for Frankrike i en landskamp forrige uke, men gledet hjemmepublikum (som var til stede i begrenset antall) med seier.

På stadion der Spania tok sin forrige tittel (EM i 2012) måtte laget tåle sitt første tap siden høsten 2018. Kampen om gruppeseier er nå vid åpen. Avgjørelsen kan falle når Tyskland gjester Spania i siste runde.

Godt for de små

I andre nasjonsligakamper tirsdag vant Luxembourg 2-1 borte mot Montenegro i en kamp med tre røde kort og overtok ledelsen i sin gruppe i C-divisjonen. Færøyene leder sin gruppe i D-divisjonen etter at Klæmint Olsen scoret målene i 2-0-seieren over Andorra, men Malta er toer etter at Steve Borgs mål på overtid ga borteseier mot Latvia.

På en god dag for mange små unngikk både Liechtenstein og San Marino tap da de møttes, men Gibraltar leder deres gruppe uten poengtap.

