Liverpools Jota senket Sverige

Portugal måtte klare seg uten sin stjerne Cristiano Ronaldo som returnerte til Italia fra den portugisiske hovedstaden tidligere på dagen etter å ha testet positivt for koronaviruset.

23-åringen Jota sto imidlertid klar og tok ansvar direkte med sine to scoringer og ene målgivende pasning.

Jota kom til Liverpool fra Wolverhampton i sommerens overgangsvindu. Han har fått med seg to kamper og scoret ett mål for de regjerende Premier League-mesterne så langt.

Onsdag glitret han for Portugal.

Stygg serie

Sverige gikk på sitt fjerde strake nederlag i den knallsterke gruppe 3 i A-divisjonen i nasjonsligaen, der regjerende verdensmester Frankrike og tapende VM-finalist Kroatia også er med.

Manchester City-profilen Bernardo Silva satte 1-0 til Portugal etter 21 minutters spill. Jota sto for framspillet. Tidlig i kampen hadde William Carvalho hatt en heading i stolpen.

Minuttet før lagene gikk til pause brukte han sin hurtighet og smatt mellom det svenske forsvaret og scoret sikkert. Sverige landslagssjef diskuterte lenge med dommeren og mente trolig at han var i offside.

Svenske muligheter

Svenskene hadde flere muligheter i 1. omgang, men klarte ikke å omsette sjansene i tellende resultat. De gulblåe gikk hardt ut også etter hvilen, og satte også da det portugisiske forsvaret på noen tøffe prøver.

Etter 72 minutter utnyttet imidlertid Jota farten sin og tråklet seg forbi sine svenske oppassere ute på kanten. Deretter skar han inn og satte ballen sikkert i nettet bak Robin Olsen.

Sverige tapte 0-1 for Frankrike og 0-2 for Portugal i hjemmekampene i september. Søndag røk laget 1-2 borte mot Kroatia.

I november skal Janne Andersson utvalgte møte Kroatia hjemme og Frankrike borte.

Kroatia tok imot Frankrike hjemme i Zagreb onsdag. Et tidlig mål fra Antoine Griezmann la grunnlaget for fransk seier, men hjemmelaget slo tilbake etter 65 minutter da Nikola Vlasic utlignet. På tampen satte Kylian Mbappe inn seiersmålet for franskmennene.

Portugal og Frankrike møtes i Lisboa 14. november.

