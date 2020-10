Magnus Carlsen avgjorde Norway Chess etter Firouzja-brøler: – Han var ekstremt nervøs

sport

Partiet munnet ut i et bondesluttspill der Carlsen hadde to bønder mot Firouzjas ene. Selv om iraneren hadde bare noen sekunder igjen på klokka så han ut til å holde unna, men en kjempetabbe bikket partiet Carlsens vei. 17-åringen flyttet kongen feil vei.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne turneringen. Spillet har vært litt opp og ned. I dag burde det blitt remis, men det ble seier fordi jeg møtte en ung gutt som ikke har vært i en slik situasjon før og var fryktelig nervøs, sa Carlsen til TV 2.

Med remis ville Firouzja hengt med i seierskampen, og da måtte Carlsen kanskje slå Levon Aronian fredag for å holde unna.

– Det eneste som ga meg optimisme var hans nervøsitet og tidsbruk. Hadde jeg sett noe annet på kroppsspråket hans, ville jeg sannsynlig gitt opp forsøket på å vinne, sa Carlsen.

– Han var tydelig ukomfortabel. Han satt og skalv, og jeg tror det var litt tilfeldig hvor kongen endte opp.

Etter å ha vunnet mange av sommerens onlineturneringer triumferte verdensmesteren igjen i den første turneringen under pandemien der spillerne sitter ansikt til ansikt ved sjakkbrettet, og det selv om Jan-Krzysztof Duda underveis brøt hans 125 partier lange rekke med langsjakkpartier uten tap.

Angret

Firouzja gikk offensivt til verks med hvite brikker og la press på den norske verdensmesteren, men Carlsen virket godt forberedt på den 17-årige iranerens strategi og leverte raske mottrekk. Han fikk et ganske klart overtak på klokka. Likevel var han ikke fornøyd.

– Jeg angrer veldig på åpningsvalget mitt. Dette ser veldig remisaktig ut. Jeg håpet han ikke skulle gå for det han gjorde. Nå blir det ikke veldig spennende, og det er liten sjanse for å spille for seier, sa Carlsen i «skrifteboksen» etter 50 minutter ved brettet.

En halv time senere så han lysere på det, blant annet etter at Firouzja i det 15. trekk gjorde et løpertrekk sjakkcomputerne likte dårlig.

– Jeg er langt mer fornøyd nå som han har gitt bort løperparet sitt. At han byttet løperen mot springeren min var litt rart, sa Carlsen, som fortalte hvilken angrepsstrategi han så for seg.

– Om det går slik så vil jeg kanskje ha så stor (viste med tommel og pekefinger like fra hverandre) fordel, men mest sannsynlig ebber dette ut i remis.

Sjokktrekk

Carlsen utførte planen sin og spilte seg til et lite overtak. Han hadde veldig mye bedre tid enn Firouzja, som i 33. trekk flyttet bonden dit Carlsen ønsket og plutselig så ut til å være i ferd med å tape partiet. Sjakkcomputerne ga Carlsen et betydelig overtak, men han ga det fra seg da han ble litt for ivrig.

– Jeg hadde oversett en enkel detalj. Jeg så nesten med en gang at jeg hadde dummet meg ut, sa Carlsen til TV 2 om det.

I bondesluttspillet så Firouzja ut til å ha berget remis, tvunget fram armageddon og holdt liv i spenningen, men så kom det sjokkerende tabbetrekket som avgjorde partiet etter 69 trekk og drøyt tre og en halv time.

Med fire poengs ledelse på Firouzja kan ingen innhente Magnus Carlsen, som for tredje gang har vunnet langsjakkturneringen i Norway Chess.

– Jeg er superfornøyd med å ha vunnet tre av fire partier siden jeg tapte mot Duda. Så får jeg ta med meg at jeg kan spille enda bedre, sa Carlsen.

– Ikke minst vil jeg prøve å spille godt fredag, selv om jeg har vunnet turneringen.

(©NTB)