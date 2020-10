Spente timer for Viking – får koronasvar senest fredag morgen

sport

Onsdag kveld ble det kjent at Vikings største stjerne er koronasmittet. Det gjør at klubbens seriekamper mot Odd og Haugesund er utsatt på ubestemt tid.

A-lagsstallen og støtteapparatet rundt er rutinemessig blitt testet på nytt. Om ikke mange timene vil Viking få svar på om flere har pådratt seg koronaviruset.

– Nå avventer vi resultatene. De får vi i ettermiddag eller i morgen tidlig, sier daglig leder Eirik Bjørnø til NTB og fortsetter:

– Spillerne er sendt hjem og oppholder seg der fram til prøvesvarene foreligger. Det vil bli levert ut egne treningsprogram i løpet av dagen og morgendagen fra vår fysiske trener. Spillerne skal kunne klare å holde seg i noenlunde i form.

Tidsspørsmål

Berishas smittetilfelle er det første i en klubb på øverste nivå i norsk fotball.

– Det var bare et tidsspørsmål før en av klubbene i Eliteserien havnet i denne situasjonen, mener Bjørnø.

Viking-sjefen ønsker å få spilt de utsatte kampene så fort som mulig. Han frykter smitte i andre klubber kan sette flere av stavangerlagets oppgjør på vent.

– Vi må vi finne noen ledige kampdatoer som kan passe alle involverte. Jeg er sikker på at vi sammen vil finne fram til en løsning.

Karantene

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund skriver i en tekstmelding torsdag ettermiddag at det er for tidlig å si hvilke datoer som er aktuelle for Vikings utsatte kamper.

Tidligere kunne spillere fortsette å trene og spille kamper dersom en lagkamerat avga en positiv virustest. Forutsetningen var at de selv hadde testet negativt.

På sensommeren skjerpet imidlertid helsemyndighetene de nasjonale bestemmelsene rundt karantene for nærkontakter. Det resulterte i at også NFF måtte endre sin smittevernprotokoll.

