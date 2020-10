Seieren glapp for serieleder Tromsø – Sogndal-problemene fortsetter

sport

Tromsø har stø kurs for eliteserien til tross for at to poeng glapp mot slutten av lørdagens hjemmekamp mot KFUM Oslo på Alfheim. Ned til serietoer Sogndal skiller det fortsatt seks poeng.

Eric Kitolano så lenge ut til å ha fikset en ny Tromsø-seier med sin scoring tidlig i annen omgang, men Stian Sortevik utlignet ti minutter før slutt da hjemmelaget ikke klarte å rydde ballen ut av eget felt.

Med det ene poenget har KFUM Oslo heng på lagene på kvalifiseringsplassene. Opp til sjetteplasserte Sandnes Ulf skiller det kun to poeng.

Med i den kampen er også Raufoss, som tok tre meget sterke poeng med 2-1-seier over opprykksjagende Sogndal lørdag. En scoring av Filip Brattbakk og et selvmål sendte totningene opp i 2-0-ledelse, og da hjalp det lite for gjestene at Sivert Mannsverk reduserte med åtte minutter igjen å spille.

Eirik Bakkes Sogndal-mannskap gi seiersløse av banen for tredje kamp på rad og er for alvor i ferd med å slippe Lillestrøm og Ranheim inn i kampen om den andre direkte opprykksbilletten til eliteserien.

LSK og Ranheim møtes søndag. Begge kan passere Sogndal med seier.

I motsatt ende av tabellen er fortsatt Ull/Kisa, Øygarden og Kongsvinger de tre bunnlagene etter lørdagens kamper. Strømmen tok en sterk 4-1-seier borte mot nevnte Øygarden og fikk bedre fotfeste på trygg grunn.

Kjetil Rekdals HamKam forbedret også egen situasjon med 1-2-seier over Grorud. Moses Ebiye og Marcus Pedersen scoret målene.

Sandnes Ulf og Åsane holder fast om femte- og sjetteplassen med 1-1.

Tabelljumbo Kongsvinger sikret seg ett poeng etter 1-1 hjemme mot Jerv.

