Drømmemål på overtid da Tottenhams 3-0-ledelse raknet mot West Ham

Det så ut til å bli en festaften for José Mourinho og Tottenham da mål av Son Heung-min og Harry Kane (2) ga hvittrøyene en 3-0-ledelse etter bare 17 minutter.

Men den som ler sist, ler som kjent best, og på overtid var det West Ham-spillerne som kunne slippe jubelen løs i en massefeiring der sosial avstand ble skiftet ut med klemmer og ekstreme gledesscener.

Det hadde da West Ham-spillerne all grunn til også. Med sju minutter igjen av kampen startet de en opphenting som vil skrive seg inn i Premier League-historien. Først reduserte Fabián Balbuena, før Davinson Sánchez stanget ballen i eget mål til 2-3.

Klimakset skulle imidlertid ikke komme før overtiden nærmet seg slutten. Med sekunder igjen å spille fyrte Manuel Lanzini løs fra over 20 meter. Ballen gikk som et prosjektil opp i krysset, og drømmemålet utløste elleville jubelscener.

Ifølge Opta er West Ham det første laget i Premier League-historien som har tatt poeng etter å ha ligget under 0-3 i det kampen gikk inn i de siste ti spilleminuttene.

Dødelig effektiv duo

Tidligere i kampen var det Tottenham-spillerne som sto for både drømmemålene og jublingen. Harry Kane og Heung Min-son utgjør en dødelig effektiv duo på topp for Jose Mourinhos gutter.

Kampen var så vidt kommet i gang da de to stjernene viste seg fram. Kane sto for serveringen med en langpasning, og Son avsluttet sikkert i mål til 1-0.

Sju minutter seinere var rollene snudd. Son leverte ballen til Kane utenfor 16-meteren, og den engelske landslagsspissen dro en kjapp tunnel før han dunket ballen i mål. Kane og Son har scoret 28 mål i samspill, og er på fjerdeplass på lista over mest effektive Premier League-duoer. De er de eneste som fortsatt er aktive på topplisten, som toppes av Frank Lampard og Didier Drogba.

Tottenham scoret på alt i innledningen. Etter 17 minutter tok Kane hodet i bruk og stanget inn 3-0. Da så kampen ut til å være avgjort for godt, men lite viste jublende Tottenham-spillere om hva West Ham skulle komme med i sluttminuttene.

Bale-comeback hjalp ikke

Det hjalp heller ikke for Tottenham at den hjemvendte sønnen Gareth Bale fikk sitt comeback i klubben da han ble byttet inn etter 72 minutter. Det er sju år siden sist Bale spilte for Tottenham, nå er han tilbake på lån etter et stadig mer vanskelig opphold i Real Madrid.

Bale markerte seg med et flott dribleraid som kunne ha drept spenningen da det sto 3-2 og kampen hadde gått inn i overtidsminuttene, men skuddet gikk like utenfor.

I stedet var det altså Manuel Lanzini som skulle bli den store helten med sitt drømmetreff, som var noe av det siste som skjedde i kampen.

Poengdelingen gjør at Tottenham ligger på sjetteplass, fem poeng bak ledende Everton. West Ham følger på åttendeplass, ett poeng bak Spurs.

