Kjartansson har skutt VIF inn i medaljekampen for fullt

Med seks mål på fem kamper har Kjartansson gjort sitt for å skyte Vålerenga inn i medaljestriden i Eliteserien etter at han vendte tilbake til Oslo-klubben i slutten av august.

Søndag var han forskjellen på lagene i det som lenge var en jevnspilt kamp i Sandefjord. Kjartansson ble toppscorer sist han var i Eliteserien, og viste goalgetterferdighetene igjen i hvalfangerbyen.

Kjartanssons to mål og Aron Dønnums sene 3-0-scoring gjorde at det ble en suveren borteseier for Dag-Eilev Fagermos gutter.

Vil ikke ta flere straffer

– Vi var gode i andre omgang og scoret tre mål mot et godt lag. Det var en solid prestasjon av oss, jeg er bare veldig glad for tre poeng i dag, sa Kjartansson til Dplay.

Islendingen bommet på et straffespark for andre gang siden returen til norsk fotball. Nå vil han ikke ta flere straffer.

– Jeg bommet igjen. Det er sånn det er. Nå tar Aron (Dønnum) den neste, sa Kjartansson.

Seieren gjør at Vålerenga med 38 poeng er helt oppe i ryggen til Molde (40 poeng) og Rosenborg (39). De tre lagene ser ut til å gjøre opp om medaljene bak suverene Bodø/Glimt.

Lekkert framspill

Det første målet må Kjartansson imidlertid gi Osame Sahraoui en stor del av æren for. Midtbanespilleren løftet en lekker ball inn i bakrom, og Henrik Bjørdal slo inn foran mål.

Der ventet Kjartansson slik en sann målscorer gjør, og satte enkelt inn kampens første mål.

Islendingen rakk å brenne en straffe (den andre straffen han har brent siden returen til norsk fotball) før han scoret 2-0 etter 67 minutters spill.

Igjen var det et typisk toppscorermål. Sandefjord-forsvaret sov på et innlegg, og Kjartansson rakk både å takke og bukke før han trillet inn 2-0 helt umarkert. Tre minutter før full tid drepte Aron Dønnum all spenning da han satte inn 3-0 etter en retur.

Sekspoengskamp venter

For Sandefjord begynner det å se mørkt ut. 1-0-seieren over Molde i slutten av september er eneste seier på de siste åtte kampene.

Sandefjord er på 13.-plass på tabellen, fire poeng foran Start på kvalifiseringsplass.

I neste runde venter et oppgjør mellom de to klubbene i Kristiansand, og tap der vil gjøre at Sandefjord må begynne å se seg ned til Mjøndalen på nedrykksplass.

– Det var ikke vår beste prestasjon i dag. Vålerenga var bedre enn oss, sa Sandefjord-trener Martí Cifuentes.

