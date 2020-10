Sagosen gjorde comeback fra skade i Kiel-seier

sport

Det var ventet at Sagosen ville være ute av spill i minst tre uker etter at han pådro seg avrevne muskelfibre i høyre lår i Kiels serieåpning 5. oktober.

Norske håndballfans fryktet også at EM-kvalifiseringskampene mot Litauen (hjemme) og Italia (borte) 4. og 8. november kunne ryke.

Søndag gjorde imidlertid Sagosen comeback på banen da Kiel slo Flensburg-Handewitt 29-21. Nordmannen bidro med ett mål og var nest sist på fire scoringer. Landslagskollega Harald Reinkind ble Kiel-toppscorer med sine fem mål.

Magnus Abelvik Rød bidro med tre mål for Flensburg, mens Gøran Johannessen scoret to. Torbjørn Bergerud sto i mål for Flensburg, og hadde en redningsprosent på 24.

(©NTB)