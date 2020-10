Grønt lys for Graham Hansen & co. tross full virus-nedstengning i Wales

sport

Mandag kunngjorde myndighetene i Wales at det innføres en såkalt «branngatenedstenging» for å intensivere kampen mot viruset. Det innebærer at alle utesteder og de fleste butikker stenges fram til 9. november.

Waliserne har fått beskjed om å holde seg hjemme og får ikke møte folk fra utenfor husstanden. Det blir også munnbindpåbud på offentlige steder, i tillegg til at videregående skoler går over til nettundervisning.

De tøffe grepene får naturlig nok også konsekvenser for idretten i landet. Blant annet vil eliteutøvere innen en rekke idretter bli tvunget til å sette sine treningsopplegg på vent.

Norge-kamp som oppsatt

Walisiske myndigheter opplyser samtidig at «kamper som involverer profesjonelle idrettsfolk vil fortsette å bli spilt bak lukkede dører».

Tirsdag 27. oktober møter det norske kvinnelandslaget i fotball etter planen Wales på bortebane i EM-kvalifiseringen. Ifølge BBC innebærer de nye retningslinjene som ble fremlagt mandag at dette oppgjøret kan gå som planlagt.

Caroline Graham Hansen og de øvrige norske fotballprofilene møtes til den første treningen under den kommende landslagssamlingen tirsdag. Avreise til Wales er i utgangspunktet først kommende søndag, to dager før kampen i Cardiff.

Hviterussland utsatt

Etter planen skulle Graham Hansen & co. ha møtt Hviterussland allerede denne uken, men det oppgjøret måtte utsettes på ubestemt tid. Årsaken var kombinasjonen av det som ble omtalt som en usikker smittesituasjon i den hviterussiske troppen samt norske myndigheters strenge karanteneregelverk.

Dermed blir det med én kamp for landslagssjef Martin Sjögrens utvalgte den kommende uken.

Norge har tilgode å avgi poeng på fem kamper i EM-kvalifiseringen. Avstanden ned til tabelltoer Wales er på betryggende sju poeng.

I Wales ble det registrert 3.870 nye koronatilfeller mellom 10. og 16. oktober, men myndighetene melder om store mørketall. Nå tas det tøffe grep for å stanse den negative utviklingen i smittespredningen.

(©NTB)