sport

Rytterne var i aksjon i Stelvio-området i det som er velkjent for norske langrennsløpere.

Ineos Tao Geoghegan Hart fulgte nærmest Sunweb-rytteren Hindley over mål. De to spurtet om seieren godt foran de andre i det som ble betegnet som et «fjellslag».

Det lå snø langs deler av løypa. Nederlenderen Wilco Kelderman (Sunweb) overtok den rosa ledertrøya.

Giro d'Italia avsluttes søndag da rytterne skal inn til Milano.

(©NTB)