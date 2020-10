Fotball: Tyskland og Nederland sikret EM-billett

sport

Tyskland spilte ikke fredag, men laget har vunnet alle sine seks kamper i en gruppe med bare fem lag. Gruppeseieren var klar da nærmeste rival Irland tapte 0-1 i Ukraina.

Halvannen time senere vant Nederland 7-0 over Estland og tok sin åttende strake seier i sin gruppe. Laget har ni poengs luke til Russland, som har tre kamper igjen å spille, men ettersom Nederland har slått russerne hjemme og borte er gruppeseieren i havn.

Vålerenga-spiller Sherida Spitse er Nederlands kaptein, og hun scoret ett av målene på straffespark. Danielle van de Donk (Arsenal) og Jackie Groenen (Manchester United) scoret to ganger hver, mens Aniek Nouwen og Katja Snoeijs satte inn de to siste.

Egentlig burde Norge vært første lag som kvalifiserte seg, men hjemmekampen mot Hviterussland er blitt utsatt to ganger på grunn av hviterussernes koronaproblemer. Norge ville vært gruppevinner allerede i september om kampen var blitt spilt da. Kampen ble opprinnelig omberammet til onsdag 21. oktober, men kunne ikke spilles da heller. Seier over et lag Norge slo 8-0 borte ville sikret gruppeseieren.

Norge møter Wales borte tirsdag og kan sikre EM-plass den dagen. Det skjer om Norge tar flere poeng mot Wales enn Hviterussland greier mot Nord-Irland samme dag.

(©NTB)