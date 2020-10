Hovland sliter med å følge opp storspillet

sport

Fredag spilte nordmannen seg opp i tetsjiktet med en bogeyfri runde åtte slag under par. Lørdag er han to slag under par etter 13 spilte hull.

Mens 23-åringen helt unngikk bogeyer på fredagens 64-runde i Thousand Oaks, gikk det galt umiddelbart lørdag. Utslaget på 1. hull havnet langt ute i vegetasjonen, og han måtte finne seg i sin første bogey siden 10. hull på åpningsrunden.

Hovland har ikke for vane å la seg prege av et dårlig hull, og han slo tilbake med birdie på 2., 4. og 6. hull. Men på 8. hull kom en ny bogey, og han var bare ett slag under par halvveis.

En ny birdie på 10. hull sendte ham to slag under for dagen og 11 under totalt. Det holdt til en foreløpig delt 24.-plass, seks slag bak lederne.

(©NTB)