Spurtrykk ga Wellens første seier i Vuelta a España

Tre ryttere gjorde opp om seieren på Vueltaens 5. etappe, men på oppløpet greide verken Guillaume Martin eller Thymen Arensman å svare på Wellens' avgjørende rykk. Den belgiske Lotto Soudal-profilen fikk en luke og slo konkurrentene med fire sekunder.

Med det tok Wellens sin 29. proffseier og sin aller første i Vueltaen. Fra før har han to etappetriumfer i Giro d'Italia, og nå mangler kun en seier i Tour de France før Grand Tour-samlingen er komplett.

Hovedfeltet var i mål et par minutter bak fronttrioen. En velt i gatene i Sabiñanigo gjorde at flere ryttere deiset i bakken, deriblant Dan Martin. Iren vant torsdagens etappe og var nummer to i sammendraget.

Vuelta-leder Primoz Roglic slapp unna velten og var førstemann fra hovedfeltet som krysset målstreken. Sloveneren var 2.13 minutter bak Wellens, og han kunne glede seg over å ta et par sekunder på sammenlagtrival Richard Carapaz.

Lørdagens 184,4 kilometer lange etappe var av det kuperte slaget. Den gikk mellom Huesca og Sabiñanigo.

