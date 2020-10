AaFKs marerittrekke fortsatte etter enorm keepertabbe: – Fullstendig bom

sport

Heller ikke søndag klaffet det for fjorårets suverene mestere på nivå to. AaFK hang bra med i lange strekk før pause, men ble nok en gang knallhardt straffet for personlige feil.

Da lagene så ut til å skulle gå målløse av banen etter første omgang, klønet Lie det ordentlig til to minutter på overtid. Odin Bjørtufts frispark virket helt ufarlig, men Aalesunds sisteskanse feilberegnet totalt.

Ballen gikk dermed forbi Lie og i nettet. I pausen måtte Odds målscorer innrømme at frisparkkvaliteten ikke var av høyeste klasse.

– Det var ikke mitt beste frispark. Jeg får satse på at jeg får ett til og kan gjøre det litt finere, sa Bjørtuft til Eurosport.

La seg flat

Rett etterpå kom Lie i intervjusonen og tok på seg all skyld for at hjemmelaget nok en gang var i trøbbel.

– Det var fullstendig bom av meg. Det er bare å beklage. At vi ligger under i denne kampen, er ene og alene min feil. Ballen skrudde i gresset før jeg skulle ta den, men det er ingen unnskyldning.

– Det er vanskelig å vinne fotballkamper når du slipper inn slike mål, la keeperen til.

Roste debutanter

Odd hadde full kontroll etter sidebytte. I det 64. minutt doblet Kevin Egell-Johnsen til 2-0 ved å bredside inn en strøken ball fra John Kitolano.

På tampen kunne Mushaga Bakenga lett gjøre Skien-lagets tredje nettkjenning. Spissen stanget inn Kevin Egell-Johnsens presise innlegg.

– Det var jevnt til pause, men i 2. omgang synes jeg vi viste at vi er et bedre lag. Vi spilte dem lavt og produserte nok sjanser. Så er det fantastisk moro at Kevin debuterer med å score, og John gjør det samme ved å spille strålende, sa Odd-trener Jan Frode Nornes til Eurosport.

Annullert

Et kvarter før slutt fikk Aalesund-profilen Niklas Castro en scoring annullert for offside.

Aalesund har kun én seier etter 22 runder i Eliteserien. Den kom mot Start 29. juli. Med åtte kamper igjen er sunnmøringene hele 12 poeng bak nettopp Start på kvalifiseringsplassen.

Odd ligger i øyeblikket på femteplass med 38 poeng.

(©NTB)