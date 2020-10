Celtic avga poeng i straffedrama – Rangers fikk luke på toppen

sport

Dermed ble det nok et skuffende resultat for Celtic og nordmennene Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi. 0-2-tap for Rangers og 1-3 for Milan ble fulgt opp av 3-3 og bare ett poeng mot Aberdeen.

Elyounoussi så en stund ut til å ha spilt en nøkkelrolle i en formidabel snuoperasjon til 3-2-seier, men Ferguson spolerte Celtic-seieren fra krittmerket i en kamp der det ble utdelt tre straffespark.

Overtidsblemme

Ferguson både åpnet og avsluttet målfesten med straffescoring. Aberdeen ledet 1-0 og senere 2-1, før to effektive Celtic-minutter snudde det hele.

Callum McGregor scoret Celtics første, før Leigh Griffiths utlignet til 2-2 sent i kampen. Minuttet senere ble Elyounoussi felt av Tommie Hoban i Aberdeen-boksen, og Celtic ble tildelt straffespark. Ryan Christie gjorde ingen feil fra 11 meter og satte ballen kontant i mål.

Men Celtic levde farlig gjennom hele kampen i vindfulle Aberdeen. Det var ingen optimal gjennomføring av tittelforsvarerne, som måtte se seieren glippe på overtid.

Celtics poengtap ga Rangers muligheten til å stramme grepet om ligagullet, og den muligheten tok Steven Gerrards menn godt vare på med 2-0-seier hjemme mot Livingston noen timer senere.

Etterlengtet ligatrofé

Allerede etter ni minutter tok Joe Aribo hjemmelaget i føringen, og sju minutter senere økte Jermain Defoe ledelsen til 2-0.

Den tidligere Sunderland- og Bournemouth-spissen ble satt opp av høyreback James Tavernier og noterte seg for sin første ligascoring denne sesongen.

Celtic har vunnet den skotske ligaen hvert år de siste sju årene, men nå har Steven Gerrard og Rangers for alvor mulighet til å knabbe til seg tittelen.

Glasgow-laget ligger seks poeng foran Celtic på tabellen, riktignok med én kamp mer spilt.

Ligagullet vil nok smake ekstra godt for Liverpool-legenden, som aldri før har løftet et ligatrofé.

