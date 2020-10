Hamilton etter historisk rekord: – Dette kunne jeg aldri drømt om

sport

Det ble tårevått i Tyskland tidligere i høst da Hamilton tangerte Schumachers 91 VM-rundeseirer på Nürburgring. Tyskerens rekord var det mange som trodde ville bli stående i svært lang tid, men nå har Hamilton sikret seg rekorden helt for seg selv.

I Portugal vant han klart foran lagkameraten i Mercedes, Valtteri Bottas. Hamilton tok sin første VM-rundeseier i 2007 og har totalt vært med i 263 løp. Han står dermed med en seiersprosent på elleville 35.

Søndag var det ingen tvil om at rekorden skulle bli hans. Hamilton startet i beste startposisjon og leverte et imponerende løp på den kuperte og teknisk krevende banen i Portimão.

Etter løpet feiret han sammen med blant andre faren, Anthony, som ikke klarte å holde tårene tilbake da Hamilton sto på podiet mens nasjonalsangen ble spilt.

– Jeg kunne aldri ha drømt om å stå her jeg står i dag. Det kommer til å ta tid før dette synker inn. Jeg klarer ikke finne ord som kan beskrive det, sa Hamilton etter løpet.

Suveren seier

Hamilton la seg ned på tredjeplass i første runde, men kjørte seg raskt opp i tet. Da han var tilbake i første posisjon, så Hamilton seg aldri tilbake. Han vant med klar margin til Bottas, og kjørte forbi nesten samtlige konkurrenter med en runde.

– Jeg burde kanskje ha forsvart meg mot Bottas, men jeg tenkte jeg kunne komme tilbake senere, og det var akkurat det jeg gjorde, forklarte Hamilton.

Kun de som var nummer fem eller bedre unngikk å bli tatt igjen med en runde av den rekordjagende briten.

– For et løp, du skriver om historiebøkene, var beskjeden Hamilton fikk på lagradioen da seieren var et faktum.

– Jeg kunne aldri klart dette uten alle dere. Takk for at dere fortsetter å tro på meg. Det er en ære å jobbe med dere. En fantastisk jobb, gutter, svarte Hamilton.

Kan ta enda en rekord

Hamilton leder nå med 77 poeng ned til Bottas i kampen om VM-tittelen. Det betyr at Hamilton har tre seirers forsprang, og det gjenstår bare fem runder.

Vinner Hamilton VM-tittelen, er det hans sjuende, i så fall tangering av Schumachers rekord.

Og briten har allerede gjort det klart at han satser for fullt inn mot neste sesong.

Nok en av Schumachers rekorder kan altså stå for fall når Hamilton da etter alle solemerker vil kjøre for sin åttende VM-tittel.

