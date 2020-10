Håndballforbundet avlyser landslagssamlinger

sport

Det bekrefter forbundet på sine nettsider mandag.

Det var rekruttlaget på herresiden, juniorgutta (født 2000/01) og ungdomslandslaget for gutter (født 2002/03) som skulle samles i Skien.

På grunn av smitteutviklingen har Norges Håndballforbund nå avgjort at samlingene ikke blir noe av.

– Det er kjedelig å måtte avlyse, ikke minst for de innkalte spillerne. Det er lagt ned mye arbeid i å sikre at alt skulle være forsvarlig. Men vi tar dette valget fordi vi ikke ønsker å ta noen som helst sjanser, slik smitteutviklingen er for tiden, sier generalsekretær Erik Langerud i en uttalelse.

– Hvis noen av spillerne hadde blitt syke, ville det fått svært store konsekvenser for både cup- og seriespill, tilføyer han.

