Kastrati til VG: - Visste ikke hva ordet betyr

– Sannsynligvis kommer hele Norge til å tro at dette er den dårligste unnskyldningen en fotballspiller noensinne har kommet med, men sannheten er at jeg ikke visste hva «soper» betyr. Jeg har dessverre hørt det altfor mange ganger, og jeg trodde det betydde noe sånt som «idiot» sier Kastrati til avisen.

Hans utfall mot Fagermo ble den store snakkisen i søndagens eliteserierunde og skapte sterke reaksjoner. Kastrati ble byttet ut da treneren ble klar over hva han hadde sagt, og både klubben og fotballforbundet har varslet reaksjoner.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) og leder Inge Alexander Gjestvang i Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, var blant dem som gikk hardt ut mot Kastratis ordbruk.

Kastrati medga blankt overfor Eurosport i pausen at han hadde kalt Fagermo «soper». Nå hevder han at han ikke visste at det er et nedsettende uttrykk om homofile.

Tøff natt

Kastrati ga ikke intervjuer etter kampen, men VG fikk ham senere i tale og skriver at han var skjelven i stemmen og uttrykte at han hadde det vondt.

– Det er utrolig tungt akkurat nå. Jeg har ikke klart å samle tankene, og jeg kommer ikke til å få sove i det hele tatt. Det blir en tøff natt, sier han til avisen.

Han sier at han er beredt til å ta sin straff både fra klubb og forbund, men at han håper han blir trodd på at han ikke har ment å hetse homofile.

Skammelig ignorant

– Jeg kommer fra et tøft miljø, og akkurat det uttrykket er blitt sagt tusenvis av ganger. Jeg håper at jeg ved å fortelle sannheten, at jeg har vært skammelig ignorant, kan bli tilgitt. Ikke av NFF eller KBK, men av dem jeg har gjort det vanskeligere for. Jeg har vært en outsider hele livet, og det siste jeg vil er å hetse noen, sier han.

Ifølge VG får Kastrati støtte fra Sandnes-Ulf-spiller Johannes Hummelvold-Nunez, som på Twitter skriver at han nylig kalte en motspiller «soper» uten å vite hva ordet betyr.

– Jeg sjekket det opp da motspilleren reagerte som han gjorde. I etterkant angrer jeg. Jeg har ingenting imot homofile. Det er åpenbart ikke et greit ord å bruke, og det skjer selvfølgelig aldri igjen, skriver han.

