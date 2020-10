Superduoen fikset Tottenham-seier i slitekamp

sport

Scoringen som avgjorde kampen på Turf Moor var den niende i ligaen der de to var sist og nest sist på ballen. Son har scoret sju av målene, og sørkoreaneren ble matchvinner også mot Burnley.

14 minutter gjensto av ordinær tid da et hjørnespark fra innbytter Erik Lamela endte med at Kane styrte ballen videre til Son. Fra god posisjon stanget sørkoreaneren ballen kontant i nettet.

Målet var Tottenham-profilens åttende i Premier League denne sesongen. Det gjør ham til toppscorer så langt. Everton Dominic Calvert-Lewin på plassen bak har sju, mens tre spillere står med seks.

– Det ble en tøff kamp, men det viktigste var at vi fikk tre veldig poeng. Viktige poeng. Burnley gjorde en kjempejobb. De ventet på kontringer og gjorde det vanskelig for oss, sa matchvinner Son i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– Vi forstår hverandre godt. Han er fantastisk. Jeg må bare løpe og får ballen servert i beina, fortsatte måltyven om samarbeidet med lagkamerat Kane.

Seieren sendte Tottenham opp på femteplass på tabellen. Opp til ledende Everton skiller det nå kun to poeng for mannskapet til José Mourinho.

Burnley har på sin side kun Sheffield United og Fulham bak seg. De tre bunnlagene har alle ett poeng.

Sliteseier

Tottenham-manager José Mourinho sendte i intervjuet før mandagens kamp en klar advarsel til dem som trodde gjestene ville få lett reise til tre poeng på Turf Moor.

Det skulle vise seg å holde stikk.

Burnley-manager Dean Dyche hadde åpenbart instruert sine elleve utvalgte til å ligge kompakt og nekte gjestene mye rom, en plan som fungerte svært godt.

De første 45 minuttene var særdeles sjansefattige. I den grad noen av lagene viste tegn til å skape noe, var hjemmelaget i like stor grad som gjestene frampå.

Ashley Barnes trodde han hadde sendt Burnley i ledelsen etter 20 minutters spill, men målet ble korrekt annullert for offside.

Redning på streken

Mer innholdsrik ble heller ikke innledningen på omgang nummer to. Tottenham slet med å bryte ned et Burnley-lag som forsvarte seg meget godt.

Etter 71 minutter kunne hjemmelaget tatt ledelsen da James Tarkowski kom til avslutning med hodet etter en corner fra Ashley Westwood. På streken avverget Harry Kane scoring med en strålende inngripen.

Deretter kunne Son fikset 1-0 i motsatt enda, men Kevin Long blokkerte sørkoreanerens avslutning med en solid forsvarsinngripen.

Da Son fikk sjansen på ny rett etter, klarte imidlertid ikke hjemmelaget å stå imot. Dermed kunne gjestene juble for tre viktige poeng.

(©NTB)