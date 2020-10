Viruskaos i sveitsisk fotball

sport

Mandag ble det kjent at spillerne i Vaduz, en klubb fra Liechtenstein som spiller fotball i Sveits, har gått i karantene som følge av flere positive virustester.

Klubben vil ikke få tillatelse til å gjennomføre fellestreninger før tidligst 3. november. Kommende helgs kamp mot Lausanne er utsatt.

Spillerne i Sion er også i karantene, og i Basel har man nylig avsluttet en periode med isolasjon. En rekke kamper er utsatt også for de lagene.

Sion-ledelsen har offentlig tatt til orde for at hele den sveitsiske ligaen må stanses midlertidig som følge av smittetrykket i landet. Det er foreslått at serien restartes til våren, og at det spilles kun enkel serie.

Foreløpig har ikke fotballforbundet i landet varslet endringer.

