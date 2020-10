Dæhlie flytter til Vesterålen – lavere formuesskatt bidro til avgjørelsen

sport

Det bekrefter Dæhlie i en uttalelse sendt til NTB tirsdag.

Mandag skrev Vesteraalen Online at den tidligere langrennskongen hadde kjøpt seg hus i Bø. 53-åringen skal angivelig ha betalt 1,2 millioner kroner for boligen han har sikret seg.

Nå bekrefter Dæhlie at han melder flytting.

«For oss blir dette et prøveprosjekt på ett år, om det lar seg gjøre å bo i Bø og pendle til Østlandet», skriver den tidligere langrennsprofilen.

Bø har fått mye oppmerksomhet for å ha redusert formuesskatten med en halv prosent fra nyttår. Dæhlie vedgår at den beslutningen har medvirket til hans beslutning om å flytte nordover.

«Ja, vi melder flytting på grunn av kommunens holdning til formuesskatt», skriver han i brevet som er sendt NTB tirsdag.

53-åringen understreker at han, både som privatperson og gjennom sine selskaper, over mange år har betalt betydelige summer i skatt. Det mener han også er helt riktig å gjøre. Videre skriver Dæhlie at han er en tilhenger av det norske skattesystemet, som han oppfatter som godt og rettferdig, men at formuesskatten utgjør et klart unntak.

Som følge av flyttingen varsler Dæhlie at han vil bruke pengene han nå sparer i formuesskatt på «lønnsomme investeringer i regionen eller lokalt i Bø».

