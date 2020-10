Ny kamp utsatt for Holøs og Linköping etter virussmitte

sport

Linköping skulle møtt Oskarshamn på bortebane lørdag. Det oppgjøret må spille senere. Det er den femte kampen til Linköping som er flyttet den siste tiden.

Avgjørelsen kommer ikke uventet etter at klubben mandag bestemte seg for å sette all aktivitet på pause på grunn av smittespredningen av koronaviruset.

Ifølge klubben har 24 personer med tilknytning til A-laget blitt konstatert smittet med korona. Blant dem er Jonas Holøs, som ble syk etter lagets forrige kamp i SHL borte mot Skellefteå 17. oktober.

Nå vil ikke laget kunne spille kamper før etter oppholdet med landskamper fram til 10. november.

Stockholmslaget Djurgården, med landslagsspiller Michael Haga i troppen, har også slitt med koronasmittede på spillere og personell. Laget har måttet utsette sine siste kamper, og de skulle reist til Karlstad for kamp mot Färjestad torsdag, men nå er den kampen utsatt.

(©NTB)