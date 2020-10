Pulisic-show da Chelsea vant 4-0 i Russland

sport

Amerikaneren kom inn som ett av tre bytter Frank Lampard gjorde i det 71. minutt og markerte seg umiddelbart. Han var involvert i både 2-0 og 3-0 før han selv satte inn det siste målet.

– Det var fantastisk å spille foran tilskuere igjen. De skapte fantastisk atmosfære, sa Lampard etter kampen som ble spilt foran 10.554 tilskuere. Han skrøt også av stopperparet Antonio Rüdiger og Kurt Zouma.

– De gjorde det veldig bra og viste veldig iver etter å holde nullen. Det er ikke lett å holde fem midtstoppere fornøyd, men vi trenger konkurranse om plassene, sa han.

Chelsea fikk straffespark allerede etter et snaut kvarter, da Timo Werner ble felt av Kaio etter et fint raid av Cesar Azpilicueta. Jorginho hoppet i tilløpet og skjøt i stolpen. Via keeper spratt ballen ut, men Werner greide ikke å sette inn returen.

Ledermålet kom først i det 37. minutt, da Callum Hudson-Odoi fikk ballen fra Kai Havertz og avsluttet. Keeper Matvej Safonov burde nok ha reddet, men måtte se ballen trille inn i mål.

Spenning

Kampen levde lenge, og Krasnodar var veldig nær utligning da Juri Gazinskij traff tverrliggeren i det 56. minutt.

Etter drøyt halvspilt 2. omgang gjorde Frank Lampard tre bytter. Pulisic var en av dem som kom inn, og han framprovoserte nesten umiddelbart straffesparket som punkterte kampen. Aleksander Martinovitsj var uheldig da ballen traff først låret og så armen hans, men dommeren pekte ubønnhørlig på 11-metersmerket.

Jorginho var byttet ut, og Timo Werner overtok ansvaret som straffeeksekutør. Han scoret med et hardt skudd i hjørnet.

– De presset oss etter pause. Alle i stadion kunne merke at de jaget mål, men vi forsvarte oss godt, og straffesparket hjalp oss veldig, sa Werner.

Festet grep

Da var det ingen vei tilbake for Krasnodar, og Hakim Ziyech økte med et diagonalskudd. Pulisic var involvert igjen, da han sammen med Werner sto for forarbeidet. Pulisic ga seg ikke før han selv hadde satt inn 4-0.

Etter at begge kamper i åpningsrunden endte uavgjort har Chelsea festet et grep i sin gruppe. Sevilla har også fire poeng etter at Luuk de Jong scoret vinnermålet i 1-0-seieren over Rennes.

Europaligavinneren dominerte, og keeper Alfred Gomis holdt gjestene inne i kampen.

