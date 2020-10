Barthold plaget Barcelona, men Aalborg tapte klart

sport

Halvveis i torsdagens mesterligakamp i håndball ledet Barcelona bare 20-18, mye takket være Bartholds avslutninger. Håpet om en sensasjonsseier brast tidlig i 2. omgang, da hjemmelaget rykket til 24-18 og fortsatte å øke marginen.

Barthold kom ikke på scoringslista etter pause, men han ble sitt lags nest mestscorende sammen med Buster Juul. Nikolaj Læsø scoret seks, i likhet med Barcelona-duoen Dika Mem og Blaz Janc.

Barcelona tok sin femte seier på like mange kamper. Aalborg har tapt to kamper på rad etter å ha vunnet de fire første. Sist ble Sander Sagosens Kiel for sterk.

