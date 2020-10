Elyounoussi med scoringsdobbel for Celtic – Ajer skadet og byttet ut

sport

Elyounoussi var giftig i 1.-omgangen i Frankrike. 0-1 kom etter et skudd keeperen bare kunne se gå inn oppe i det ene hjørnet. Fem minutter senere fikk Elyounoussi tak i en pasning som kom delvis bak ham inne i feltet. Det endte likevel med scoring. – Super avslutning igjen, skrev den skotske avisen Daily Record i sitt direktereferat.

Der var det nesten bare ros å få for østfoldingen som er på lån fra Southampton på andre sesongen. Han er nå oppe i sju sesongmål for Celtic.

Etter at Ajer ble byttet ut kort inn i 2.-omgangen, klarte Lille å score to ganger og utlikne til 2-2. Zeki Celik og Jonathan Ikone lyktes i løpet av åtte minutter.

Ajer var som vanlig med i Celtics startoppstilling, men han måtte avbryte kampen med det skotske aviser erfarer er en lyskeskade. Det var Ajers niende kamp fra start for klubb- og landslag siden 1. oktober. Det kan være at rovdriften nå krevde sin pris. Norge skal spille tre landskamper i perioden 11. til 18. november. Ajer er førstevalg som midtstopper for landslagssjef Lars Lagerbäck.

Dette var Celtics fjerde kamp på rad uten seier (to tap og to uavgjort). Manager Neil Lennon kommer til å svare på nye spørsmål om sin egen framtid fram mot helgens cupsemifinale mot Aberdeen.

I den andre kampen i gruppen vant Milan 3-0 over Sparta Praha. Zlatan Ibrahimovic misset på straffe i 1. omgang. Før det hadde Brahim Díaz ordnet 1-0. Rafael Leao la på til 2-0 etter pause før Diogo Dalot avsluttet.

Jens Petter Hauge var ikke aktuell for Milan da han sitter isolert etter en positiv koronatest.

(©NTB)