Midtsjø med to assist i AZ Alkmaars 4-1-seier

sport

Jonas Svensson spilte i likhet med Midtsjø hele kampen, mens Håkon Evjen kom inn midtveis i 2. omgang da AZ Alkmaar la på til to strake seirer. Laget topper en gruppe med sterke lag som Napoli og Real Sociedad.

Vertene tok en tidlig ledelse på straffespark ved lagkaptein Teun Koopmeiners. Dani de Wit ble klønete felt av Darko Velkotski, og Koopmeiners satte straffesparket sikkert i mål etter fem minutter.

2-0-målet ble scoret av Albert Gudmundsson på en vakker gjennombruddspasning fra Midtsjø. Nordmannen var i midtsirkelen og Rijeka-forsvaret tilsynelatende i balanse, men han så islendingens løp og slo ballen i perfekt øyeblikk. Gudmundsson tok med seg ballen og scoret sikkert.

I det 51. minutt viste Midtsjø fram pasningsfoten igjen, med et langt framspill til Jesper Karlsson, som hadde fri bane mot mål. Forsvareren João Escoval kom seg på rett side av svensken, men Karlsson sto for et fint rykk som ga ham rom til et diagonalskudd. Dermed sto det 3-0.

På tabelltopp

Gudmundsson ble tomålsscorer på innlegg fra Koopmeiners før Evjen entret banen.

Sendro Kulenovic scoret et trøstemål for gjestene og påførte AZ det første baklengsmålet i europaligaen, men nederlenderne har tre poengs luke på tabelltopp etter at Napoli slo Real Sociedad 1-0 på bortebane.

På en dag da Molde tok sin annen strake seier med 1-0 over Rapid Wien var det flere nordmenn som viste seg fram i europaligaen. Thomas Rogne var kaptein for et Lech Poznan-lag som lenge sto imot den skotske serielederen Rangers på Ibrox, men han tapte duellen da Morelos nikket inn 1-0 for hjemmelaget i det 68. minutt.

Norsk jubel

Tidligere på dagen scoret Mohamed Elyounoussi to flotte mål da Celtic tok 2-0-ledelse borte mot Lille, men dagen endte ikke like bra da Kristoffer Ajer måtte ut med skade og hjemmelaget berget 2-2.

Simen Juklerød og hans lagkamerater i Royal Antwerpen kunne juble for en fortjent 1-0-seier over Tottenham og tabelltopp i sin gruppe.

Andreas Vindheim spilte da Sparta Praha i samme gruppe tapte 0-3 borte for Milan, mens Andreas Hanche-Olsen spilte da Gent tapte 1-4 hjemme for Hoffenheim.

Mathias Kjølø var ubenyttet reserve for et PSV Eindhoven-lag som sikret 2-1-seier borte mot Henning Bergs Omonia Nikosia med vinnermål på overtid.

(©NTB)