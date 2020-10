Kastrati suspenderes i fire kamper for «soper»-uttalelse

sport

Det opplyser domsutvalget i Norges Fotballforbund, som har behandlet saken.

«Disiplinærutvalget legger til grunn at uttrykket «soper» normalt vil oppfattes som en nedsettende uttalelse om en homofil mann. Uttrykket faller således innenfor NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f som setter forbud mot fremsettelse av ytringer «i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av […] seksuell orientering», står det i begrunnelsen.

Det var forrige helg at Kastrati kalte Vålerenga-trener Fagermo for «jævla soper» under kamp. I pausen forsvarte han uttalelsen. Senere på kvelden sa 28-åringen til VG at han ikke ville kalt Fagermo det ordet om han hadde visst hva det betyr.

Sandnes Ulf-spiller også utestengt

Disiplinærutvalget har lagt vekt på at det ikke kan utelukkes at Kastrati kan ha vært ukjent med hva «soper» betyr. Ordet blir brukt som et skjellsord mot homofile menn, men utvalget peker på at Kastrati kan ha vokst opp i et miljø der det heller har betydd i retning av «idiot» eller «tulling».

I begrunnelsen står det at en spiller normalt ville blitt straffet med fem kampers karantene, me utvalget har vektlagt at Kastrati og KBK raskt tok avstand fra uttalelsen og ga en uforbeholden unnskyldning.

Også Sandnes Ulf-spiller Johannes Hummelvold-Nunez blir straffet. Han utestenges i tre kamper for å ha erkjent å ha brukt ordet «soper» uten å vite hva det betyr. Han kom med innrømmelsen i en Twitter-melding og i nyhetsintervjuer i etterkant av Kastrati-episoden.

Klar for å ta straffen

Kastrati ble byttet ut da treneren ble klar over hva han hadde sagt, og både klubben og fotballforbundet varslet da reaksjoner. Angriperen har vært utestengt fra Kristiansunds treninger og kamper i påvente av en ekstern gransking. Klubben og Kastrati ble også enige om at han ikke skulle uttale seg mer om saken så lenge den var til behandling.

Kastrati har uttalt at han er beredt til å ta sin straff både fra klubb og forbund, men at han håper han blir trodd på at han ikke har ment å hetse homofile.

Han er blitt trodd av flere spillere og andre som har sagt at de ikke har vært klar over at ordet har den betydningen.

Ambassadør

Fagermo har tatt Kastrati i forsvar etter hendelsen.

– Temperament og engasjement må vi ha. At folk kan gjøre feil, må vi akseptere. Vi er inne i en kampanje nå, og holdningsskapende arbeid er det viktigste. Jeg har ingen tro på å gi Kastrati en sinnssyk straff. Det synes jeg er feil, sa VIF-treneren til VG.

Kastrati er siden blitt ambassadør for Salam Norge, en organisasjon for skeive muslimer.

– Når de forstår og tilgir, og i tillegg vil at jeg skal være med dem rundt omkring på skoler som en ambassadør, da har min unnskyldning kommet fram dit den skal, sa Kastrati.

(©NTB)