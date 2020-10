Rælingen-kamper utsatt på grunn av koronasmitte

sport

Rælingen håndball skriver på sitt nettsted at den aktuelle spilleren ble testet for viruset tirsdag, og at resultatet kom fredag morgen. Laget har ikke hatt fellestreninger siden mandag.

– Vi håper med dette at vi har unngått spredning, og at vi ikke har fått mer smitte i gruppa. Fokus hos oss er nå informasjon og å ta vare på berørte spillere og teamet vårt, sier medisinsk ansvarlig Jan-Andreas Fosnæs i klubben.

Rælingens håndballkvinner skulle spilt bortekamp mot Byåsen førstkommende søndag og hjemme mot Oppsal onsdag. Disse kampene er utsatt og har foreløpig ikke fått ny dato.

Rælingen ligger tredje sist i eliteserien for kvinner.

(©NTB)