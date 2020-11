Åsland herjer i Sverige – vet ikke om hun blir med på mesterligaeventyret

sport

Kristianstad er på tredjeplass med to runder igjen å spille, seks poeng foran Linköping. Målforskjellen er i klar favør Kristianstad, som har 17 plussmål mot Linköpings fire.

Tredjeplassen er viktig ettersom Sverige har tre plasser til neste sesongs mesterliga. Opp til Rosengård på andreplass er det to poeng, så Åsland og co. er fortsatt med i kampen om sølvet.

Åsland blir i svenske medier omtalt som en av nøkkelspillerne bak Kristiansands medaljejagende sesong. Allerede etter tre minutter styrte hun kampens første corner i mål til 1-0, og etter en times tid satte hun kronen på verket da hun vakkert skjøt et frispark i mål fra like utenfor 16-meteren.

– Sinnssykt deilig

Den norske landslagsspilleren hadde i tillegg assist til Hailie Maces 3-0-mål.

– Det er sinnssykt deilig. God følelse med en sånn kamp når det står så mye på spill, sa Åsland til NTB etter kampen.

Hun vet ennå ikke om hun blir værende i Kristianstad neste sesong og dermed kan få bli med på mesterliga-eventyret med svenskene. Muligens gjør storspillet i Sverige at det vanker et opphold i en enda mer lukrativ liga.

– Jeg er gira på mesterligaspill neste sesong, men vet fremdeles ikke hva som skjer. Det får man ta etter sesongen. Nå handler det om å ha fokus her og nå, sa Åsland, som midt i oktober ble kåret til månedens spiller i Allsvenskan.

Bøe Risa mot gull

Gullet ser ut til å gå til Göteborg med Vilde Bøe Risa i troppen.

Søndag tok klubben en sterk 3-0-seier over Växjö, og dermed kan gullet sikres i neste runde kan sikre seriegullet. Göteborg har fire poeng ned til Rosengård.

Landslagskollega Guro Pettersens Piteå tok et etterlengtet steg vekk fra nedrykksstriden med 2-1-seier over Linköping, til tross for at landslagskeeperen mistet kampen med skade. Piteå, som vant serien for to år siden, har nå tre poeng ned til Umeå på nedrykksplass.

