Elverum utklasset Drammen i toppkampen

Drammen kunne klatret opp i ryggen på Elverum med seier på hjemmebane, men i stedet ble det en tung kveld for mannskapet til Kristian Kjelling.

Simen Holand Pettersen ble toppscorer for Elverum med sine seks scoringer og bidra til at serielederen tok en svært solid seier. Viktor Petersen Norberg scoret seks ganger for Drammen, men kunne ikke forhindre stortap.

Dermed svarte Elverum på tiltale etter at serietoer ØIF Arendal hadde tatt to enkle poeng med 32-23-seier mot Kolstad noen timer tidligere søndag.

Kun målforskjellen skiller de to lagene som topper eliteserietabellen. Elverum har samtidig en kamp til gode.

