Tung jubileumskamp for Solskjær: Pogba-feil ga United nytt mareritt

Avgjørelsen kom da Pierre-Emerick Aubameyang scoret sikkert fra krittmerket vel 20 minutter før slutt. Gjestene fikk straffesparket etter at en klønete Paul Pogba felte Héctor Bellerín.

Det er ikke første gang Uniteds midtbanespiller har gitt bort straffe. Under Solskjærs ledelse har Pogba gjort det tre ganger i ligaen.

– Vi var ikke gode nok i dag. Jeg vet ikke hva som er galt med oss i ligaen på hjemmebane. Vi må gjøre det bedre. Dette straffesparket skal jeg ikke gi vekk på den måten, sa Pogba, ifølge TV 2.

Solskjær fikk ikke respons

I Premier League strever Manchester United tungt på eget gress. Der har sesongens fire første kamper endt med kun ett stusslig poeng av tolv mulige for Solskjærs lag. Hjemmeformen har sendt rødtrøyene på kraftig etterskudd.

United er allerede ni poeng bak Liverpool på tabelltoppen. Riktignok har erkerivalen én kamp mer spilt, men avstanden begynner å bli kritisk.

– Tempoet var ikke der for oss, og vi stilte ikke opp i første omgang. Arsenal var bedre enn oss, sa Solskjær.

– Det er mange årsaker. Når vi har spilt godt, tar du kanskje foten av pedalen. Det er ikke slik det fungerer, og vi fikk ikke den responsen vi håpet på, sa han videre og viste til at United slo Leipzig 5-0 i mesterligaen noen dager tidligere.

Sjelden seier

Det var ikke ufortjent at Arsenal tok med seg alle poengene fra Old Trafford for første gang på 14 år. London-laget hadde flest sjanser.

– Vi fikk en tøff kveld, men jeg er glad for at laget spilte veldig bra. Det er lenge siden vi tok vår forrige seier her, sa matchvinner Aubameyang i et intervju vist på TV 2.

På tampen greide United å sette Arsenal under et skikkelig press. Fem minutter før slutt klarerte bortelagets Mohamed Elneny et innlegg via hodet til egen keeper, Bernd Leno, og i stolpen.

Arsenal trygget det som var klubbens første seier mot øvrige lag i det tradisjonelle topp 6-sjiktet siden januar 2015.

Helt nede på 15.-plass

Manchester United har kun sju poeng og ligger helt nede på 15.-plass. Med seieren er Arsenal nummer åtte og har tolv poeng. Mikel Artetas menn har spilt én kamp mer enn United.

Som mot Chelsea i forrige runde var det lenge en stillingskrig på Old Trafford. Mason Greenwoods skudd fra svært spiss vinkel etter halvspilt 1. omgang var kampens første sjanse.

Det skulle også være alt United hadde å by på offensivt før pause.

Traff tverrliggeren

Mot slutten av omgangen hadde neppe Solskjær det godt. Da så han eget lag sprekke opp litt. Gang på gang spilte Arsenal seg fri, og på kort tid kom gjestene til tre farlige muligheter.

Nærmest var Willian etter snaut 40 minutter. Da prøvde han å curle ballen i nettet, men forsøket endte på toppen av tverrliggeren. Minuttet tidligere rakk Victor Lindelöf å få fram en tå, og med det stoppet svensken Alexandre Lacazette fra å dunke til i United-boksen.

I tillegg kunne en umarkert Bukayo Sako fra åtte meter heade ballen like til side for United-keeper David de Gea.

