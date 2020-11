Lagerbäck ut mot lekkasjene: – De er ikke profesjonelle

sport

Lagerbäck presenterte mandag troppen til kampene mot Israel (hjemme 11. november), Romania (borte 15.) og Østerrike (borte 18.).

På spørsmål fra NTB svarte den svensken trenerveteranen slik på hvordan han skal ta tak i lekkasjene:

– Vi skal ta tak i dette og forsøker hele tiden å gjøre det gjennom våre ledestjerner. De som har kommunisert dette ut, er ikke profesjonelle i mine øyne, sa Lagerbäck.

Veterantreneren sier at han skal det opp direkte med både spillere og støtteapparat.

– Men jeg vet heller ikke hvor mange spillere som har vært involvert i lekkasjene. Det virker som om vi har vårt å jobbe med, sa Lagerbäck.

Ikke internt

Lagerbäck har også irritert seg over at laguttaket ofte ble lagt ut i mediene før det skulle offentliggjøres. Her traff TV 2 ofte klokkerent.

Evalueringsmøtene etter forrige landslagssamling ble en stor mediesak i mange dager. VG meldte om krangel mellom Lagerbäck og Alexander Sørloth i etterkant av Serbia-tapet 8. oktober.

Partene kom til en løsning først to og en halv uke senere.

Mandag uttrykte Lagerbäck at han er kritisk til hvordan VG har håndtert det som skjedde i kjølvannet av Serbia-kampen.

– VG har gått i spissen. Ut fra løsrevne hendelser som har skjedd den kvelden, så gjør man tolkninger og spekulasjoner, og det stemmer ikke overens med hvordan jeg opplevde denne situasjonen. Dere har gjort en veldig bevisst vinkling og tolkning av dette her som ikke stemmer med min virkelighet, sa Lagerbäck.

