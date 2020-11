Reginiussen gir seg på landslaget

sport

Rosenborg-spilleren ble ikke tatt ut da Lars Lagerbäck presenterte landslagstroppen mandag. I en SMS til Nidaros bekrefter Reginiussen at han har spilt sin siste landskamp.

– Det er korrekt. På tide å slippe yngre krefter til nå, skriver han.

Landslagskaptein Stefan Johansen trekker fram fotballspilleren og lederskikkelsen Reginiussen.

– Han var først og fremst en god spiller. Han har bevist over en lang periode hva han er god for. I mine øyne er han skikkelig god midtstopper, som har vært viktig for landslaget over en god periode, sier Johansen til Nidaros.

– Jeg vil også trekke fram typen han er utenfor banen. Han er en lederskikkelse. En som tar stort ansvar både på og utenfor banen. Han er en humørspreder, så det kommer til å bli et savn, sier Johansen videre.

Reginiussen spilte 31 kamper med flagget på brystet og scoret fire mål. Debuten hans kom i 1-3-tapet mot Montenegro i 2008. I sin tredje kamp kom hans første scoring – mot Irland (1-1) samme år. Den siste kampen hans var tapet mot Serbia 8. oktober.

Rosenborg-kaptein Reginiussen har kontrakt ut 2020-sesongen.

(©NTB)