Kilde om virusisolasjonen: – Tøffere enn man tror

Kilde ble rutinemessig testet da han kom hjem til Norge fra verdenscupåpningen i østerrikske Sölden 21. oktober. Testen viste seg å være positiv.

Tirsdag møtte alpinstjernen pressen digitalt for å snakke om opplevelsen og dagene han nå har bak seg med isolasjon.

– Jeg tenkte med én gang at dette stemmer ikke, og at jeg bare måtte ta en ny test for å få bekreftet at jeg var negativ. Symptomene kom ikke før tre-fire dager etterpå, fortalte Kilde.

– Det er det som gjør det så skummelt. Det er veldig mange som går rundt med smitte der ute uten å vite det. De får ikke symptomer før det er for sent, og så er de sammen med veldig mange mennesker, tilføyde han.

Kilde har vært isolert i ti dager, og han har ikke kunnet «gjøre en verdens ting».

– Det har vært kjedelige. Det å ikke kunne gå ut døra er tøffere enn man tror, sa alpinprofilen.

