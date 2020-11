Ødegaard tilbake på Real Madrid-treningen

sport

Klubben la ut flere bilder på sin hjemmeside fra treningsøkta på Valdebebas-anlegget. Der er Ødegaard med i flere sekvenser.

21-åringen har slitt med en leggskade de siste ukene. Ødegaard sto tirsdag over sin sjette klubbkamp etter landslagsperioden i oktober. Real Madrid slo da Inter 3-2 i Champions League.

Han har bare vært med i tre klubbkamper denne sesongen.

Real Madrid møter Valencia borte i den spanske eliteserien søndag. Etter det kommer en ny landslagsperiode. Der møter Norge Israel (hjemme), Romania (borte) og Østerrike (borte) i løpet av bare åtte dager.

Ødegaard er en sentral mann på landslaget som jakter på å vinne sin nasjonsligagruppe.

Real Madrid ligger på andreplass i La Liga, et poeng bak Real Sociedad, men med en kamp mindre spilt. Seieren over Inter i mesterligaen gjorde at Ødegaards klubb også forbedret sin posisjon vesentlig i den turneringen.

