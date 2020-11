Lillestrøm gir Tromsø kamp om serietittelen

sport

Det betyr at Tromsø og Lillestrøm har skaffet seg en ordentlig luke på opprykksplassene i 1. divisjon, og at det ser tøft ut for Sogndal og Ranheim å ta dem igjen.

Ranheim utklasset Jerv med solide 5-0 onsdag, men er fortsatt på 4.-plass, ett poeng bak Sogndal.

Lillestrøm slo serieleder Tromsø i helgen, og Geir Bakkes gutter fulgte opp med å slå tredjeplasserte Sogndal på Fosshaugane.

Finske Kaan Kairinen scoret kampen eneste mål i det åttende minuttet etter klabb og babb inne i feltet på en corner.

LSK-veteranen Frode Kippe har gjort seg tilgjengelig som spiller igjen, og han fikk med seg de siste minuttene som innbytter i comebacket.

Viktig seier

Det var topp mot bunn da Tromsø tok imot Kongsvinger. TIL-trener Gaute Helstrup har vært småsyk og ledet ikke lagets siste trening.

Han fikk derimot se at Kent-Are Antonsens 1-0-mål etter 88 minutter ble kampens eneste. Laget vil uansett trone øverst med sine 52 poeng med fem kamper igjen av sesongen.

Ranheim slo kraftig tilbake etter flere svake kamper med 5-0 over Jerv. Trønderne kjemper om direkte opprykksplass med først og fremst Lillestrøm og Sogndal. Mads Reginiussen ga vertene en flott start med mål etter tolv minutter. Michael Karlsen økte til 2-0 etter en drøy halvtime, mens Erik Tønne gjorde 3-0 tidlig i annen omgang.

Barnebarnet til Nils Arne Eggen, Christian Eggen Rismark, stanger inn 4-0 med 18 minutter igjen av kampen. Ole Sæter fastsatte sluttresultatet til 5-0.

KIL sist

Raufoss gikk på en smell mot bunnlaget Øygarden og røk 1-2. Raufoss gikk rett i ledelsen etter fire minutter ved Mame Mor Ndiaye. Gjestene fra vest klarte å snu kampen helt mot slutten med Peter Sørensen Nergaard og Aune Selland Heggebø.

Dermed tok Øygarden seg opp fra sisteplassen i divisjonen, der Kongsvinger nå ligger.

HamKam tok et viktig poeng borte mot KFUM. Stian Sortevik ga 1-0 til KFUM seks minutter etter pause, mens Jesper Taaje utlignet fire minutter senere.

Tidligere har HamKam-trener Kjetil Rekdal anslått at 30 poeng burde holde til å sikre plassen, men i den tette striden om å unngå kvalifiseringsplassen, har laget bare tre poeng ned til Grorud.

Åsane trygget 5.-plassen sin med å slå Ull/Kisa med 4-2. Henrik Udahl scoret to av målene, mens Håkon Lorentzen og Kristoffer Valsvik scoret de to andre. Kristoffer Ødemarksbakken ga gjestene 1-0, mens Sander Haugaard Werni scoret kampens siste.

Kampene mellom Grorud – Strømmen og Sandnes Ulf – Stjørdals-Blink ble utsatt pga. positiv koronatest hos en Grorud-spiller.

